Parimatch Tech обслуговує понад 2,6 мільйона активних користувачів у країнах Європи, Азії, Африки та навіть Океанії. Завдяки співпраці із PokerMatch, у компанії є хороші перспективи суттєво збільшити свою клієнтську базу.

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Parimatch Tech та PokerMatch об'єднають зусилля для досягнення спільної амбітної мети — розширити перелік розваг і вражень, які отримує користувач при контакті з брендом Parimatch. Наші компанії мають схожі підходи до ведення бізнесу, і ми раді, що український лідер з онлайн-покеру та бренд Parimatch відтепер будуть будувати екосистему розваг разом, — повідомив Максим Ляшко, co-CEO Parimatch Tech.

Parimatch Tech взяв під своє крило одного зі світових лідерів індустрії iGaming, що охоплює онлайн-покер, казино та настільні ігри. Згідно із дослідженнями, PokerMatch входить до топ-10 найбільш успішних представників цієї галузі. У найближчі роки позиції українського покерного бренду мають усі шанси стати ще більш потужними.

Це дуже радісний день для всіх нас! Наші компанії поділяють спільні цінності та прагнення до міжнародного розвитку. Я переконаний, що злиття відбудеться максимально гармонійно, і вже найближчим часом ми почнемо втілювати в життя всі наші міжнародні плани,— підсумував Руслан Бангерт, CEO PokerMatch.

Зазначимо, бренд PokerMatch вступив у гру лише в 2016 році, але завдяки грамотній стратегії розвитку, встиг завоювати широку аудиторію не лише в Україні, але й за кордоном. Компанія також є титульним спонсором національної збірної України зі спортивного покеру, і тісно співпрацює із Всеукраїнською федерацією спортивного покеру.