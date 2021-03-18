Покерний багатій виграв… 21 цент

Зірковий англійський покерист Патрік Леонард одночасно зіграв у дорогому та безплатному турнірах.

Звісно, звичним учасникам фріролів, м’яко кажучи, вкрай рідко вдається зіграти за одним столом з титанами покеру. Таку нагоду "простим смертним" подарував Патрік Леонард.

Читайте також: Найкращий рік в житті: кореєць почав багатіти на покері

Він вирішив влаштувати експеримент і вперше за бозна скільки часу зіграти у безкоштовному турнірі. Щоправда, паралельно англієць брав участь і у змаганні за звичними для нього лімітами — 530 доларів (гарантований призовий фонд 100 тисяч баксів).

Експеримент вдався! Патрік і увагу до себе привернув, і грошей трохи підзаробив. У фріролі Леонард певний час лідирував, але в підсумку вилетів аж на 629 місці, заробивши… 21 цент.

А от в дорогому турнірі англієць став 14 і виграв 1 645 доларів! Гарно проведений час, привернута до себе увага і 1 645 доларів… тобто, 1 645 доларів і 21 цент призових — це все помістилося в один день життя Патріка Леонарда.

Відзначимо, що у живих турнірах англієць виграв 2,5 мільйонів баксів.