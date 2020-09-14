Найсильніша стартова рука у Техаському Холдемі – кишенькові тузи – часто перетворює її власника із відвертого фаворита на справжнього невдаху. Спробуємо розібратись, як дати собі раду із "АА" і отримати максимальний профіт від цього покерного "монстра".

Найголовніша помилка, якої припускаються новачки, – віра у непереможність кишенькових тузів. Однак, якщо розібратись, після шоудауну ви часто завершите роздачу всього лише із комбінацією – одна пара. Аби мінімізувати ризики і встояти із тузами до рівера, важливо грамотно побудувати стратегію розіграшу цієї руки на усіх вулицях.

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Ключовий момент – не варто лімпити "АА" на префлопі. Приховування сили цієї стартової руки на першому колі торгів дозволить вступити у роздачу одразу кільком опонентам. За несприятливого флопу, навіть із тузами ви ризикуєте програти багато фішок. Тож, очевидно, що оптимальним варіантом для розіграшу "ракет" буде суперечка за банк лише із одним опонентом.

Рейз, чи ререйз тузів на префлопі – не помилка, а радше оптимальний розіграш цієї руки ще до появи перших карт на дошці. Винятком може бути боротьба між блайндами, коли ви точно знаєте, що на флопі будете учасником хедз-апу.

Не варто пасивно розігрувати тузів на префлопі

Тузи мають невисокі перспективи на перемогу у мульти-поті

Не цурайтесь скинути тузів на небезпечній дошці

Ще один момент, якщо суперник таки потрапив у вашу лімп-пастку і вдався до агресивних дій, ваш подальший 3-бет, найімовірніше, викриє силу руки. А відтак усе закінчиться для тузів мінімальним профітом, хіба що опонент озброївся ще одним "монстром".



Кишенькові тузи. Фото: gamblingsites.org

Якщо справа таки дійшла до флопу, не завадить оцінити перспективи суперника на перемогу. На "дров’яній" дошці, де ваш візаві уже міг зібрати сильнішу комбінацію, чи принаймні зачепився за такі перспективи, не варто розганяти банк. Будь-який прояв активності від опонента, як правило, ставитиме під загрозу вашу перемогу. Тузи, за найкращих розкладів, битимуть лише іншу пару, або ж блеф.

Відтак, не варто переоцінювати найсильнішу стартову руку в покері і не цуратись відправити її у пас, якщо цього вимагає ситуація. Зрештою, на дистанції "Американські Авіалінії" винагородять вас за "холодну" голову і раціональний підхід до гри.