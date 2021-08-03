Покерні легенди зарубляться за сотні тисяч доларів

Філ Хельмут та Ерік Сайдел – одні із найпомітніших довгожителів у світі покеру. Обоє починали свої кар’єри ще у 1980-х роках і досі залишаються дуже активними. На двох Хельмут і Сайдел виграли 23 браслети WSOP та понад 62 млн доларів!

Тож очікувано, що рано чи пізно ці двоє мали зійтися у дуелі за звання найсильнішого ветерана сучасного покеру, тим більше, що нині хедз-ап протистояння популярні як ніколи.

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Перший крок до цього матчу зробив Сайдел, який запропонував Хельмуту зустрітися наступного року на шоу High Stakes Duel, де Філ поки що непереможний, вигравши 7 поєдинків.

Сайдел зауважив, що він уже двічі перемагав Філа у хедз-апах, хоча це й було давно (1988 і 1992 роках). Тож настав час реваншу. Ймовірність того, що Хельмут прийме виклик дуже висока, та дуель все ж відбудеться аж наступного року.

До того часу Філ встигне відіграти ще не один матч на High Stakes Duel. Зокрема, нещодавно він запропонував своїм підписникам вгадати хто стане його наступним суперником: Філ Айві, Том Дван, Тоні Джи чи Джонні Фін Чан.