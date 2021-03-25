Покерні "дрова": значення термінів, як відповідають за стріт-дро

Продовжуємо знайомитись із покерними термінами. На черзі – Gut Shot і Double Belly Buster, які відповідають за різновиди стріт-дро.

Gut Shot – з англійського "Постріл у живіт" – ситуація в покері, коли гравець націлений на комбінацію "стріт" із потенційними 4 аутами на підсилення. Наприклад, із рукою 9-J гравець зайшов на флоп 4 – 7 – 8, а кожна із чотирьох десяток довершить п’яту за силою комбінацію в Техаському Холдемі. В разі "влучання", щасливчик здатен завдати неочікуваного удару опоненту, виконавши болючий "пострілу у живіт".

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Ще більшим потенціалом, а відтак і загрозою для суперників, наділений Double Belly Buster – англійською "Подвійний удар, чи постріл, у живіт", якого від комбінації "стріт" відділяють одразу 8 аутів. Наприклад, поєднання руки A-J із флопом 8 – 10 – Q дає подвійне стріт-дро – гравець "полює" на 4 дев’ятки і 4 королі, які довершать комбінацію.