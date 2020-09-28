Аби виграти банк у покері, не обов’язково мати готову комбінацію. Інколи ефективним прийомом може бути агресивна гра із сильним "дровами", насамперед, із флеш дро.

Аби отримати вже на флопі шосту за силою комбінацію в Техаському Холдемі – флеш – доведеться запастись терпінням. Маючи в "кишені" дві одномасні карти, ви лише у 0,8% випадків отримаєте бажане підсилення, після появи перших трьох карт на дошці. Куди більша ймовірність влучити на флопі у флеш дро.

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Мова про неготову комбінацію, якій бракує однієї карти, аби довершити флеш. Ймовірність таки заповнити прогалину уже на тьорні дорівнює 19%, що дарує непогані перспективи на виграш банку. Ще більшими є шанси на отримання флешу до рівера – 35%. Якщо ж прораховувати свої перспективи в контексті аутів, за оптимального розкладу, ви "полюєте" на 9 карт із колоди.

Відтак, очевидно, що навіть із флеш дро не завадить проявити активність в боротьбі за банк. Але не варто переоцінювати свої можливості. Зважаючи на відсоткові перспективи, на флопі можна ризикнути не більш як третиною стеку. Тут не завадить проаналізувати динаміку роздачі і приймати рішення, зважаючи на власну позицію за столом.



Флеш дро. Фото: poker news

Крім того, оптимальною ситуацією для продовження боротьби із флеш дро будуть додаткові варіанти, скажімо, із потенційним стрітом. Або ж, принаймні, уже готова пара. Зрештою, навіть якщо до рівера флеш дро не закрилось, можна виграти банк завдяки напівблефу, агресивно зігравши на трьох вулицях. Такий прийом може принести плоди, насамперед, у протистоянні із пасивними суперниками.