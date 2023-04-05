Неймовірні покерні історії: Белланде розповів про роздачу, в якій Дван програв 9 000 000 доларів

На шоу High Stakes Poker Жан-Робер Белланде поділився цікавою історією. Згадуючи найбільший банк, який він коли-небудь бачив у кеш-іграх, він розповів про роздачу між Ендрю Роблом і Томом Дваном.

За словами Белланде, ця роздача сталася у 2015 році у казино "Aria". У ній Том Дван з парою королів виставився проти одномасних АК Ендрю Робла. Дилер двічі відкрив борд і в обох випадках перемагав Робл.

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Відеофіксації цієї роздачі не існує, але історія виглядає правдоподібно. Крім того, переможець банку Ендрю Робл, який сидів на шоу поруч із Белланде, підтвердив кожне його слово. Американець зізнався, що заробив тоді 9 000 000 доларів.

На першому борді Робл флопнув туза, на другому – зібрав флеш. Також Белланде додав, що Дван дуже спокійно відреагував на поразку. "По тому, як він упорався з невдачею, можна було подумати, що він програв банк на 300 доларів", – сказав Белланде.

Історія Жана-Робера Белланде на High Stakes Poker: дивіться відео