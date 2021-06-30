Ноель Фарлонг ніколи не вважав покер своєю професією, грав радше задля розваги. Головною пристрастю ірландця були коні та килими, а його компанія Furlong Flooring є одним із світових флагманів із виробництва засобів для декору підлоги. Утім, улюблене хобі, мова про покер, принесло Ноелю Фарлонгу непоганий капітал і світову славу.

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В 1989 році ірландець фінішував шостим в Головній події WSOP, ставши свідком тріумфу юного Філа Хельмута. А через 10 років Ноель Фарлонг і сам приміряв омріяний золотий браслет. Аматор із Дубліна випередив 392 суперників і отримав чек на мільйон доларів.



Ноель Фарлонг після перемоги на WSOP / wsop.com

На ту мить Ноелю Фарлонгу було 62 роки і він до тепер залишається другим найстаршим чемпіоном світу після Джонні Мосса, який здобував трофей у 67 років. Попри свою нечасту появу на престижних турнірах, ірландець ніколи не пасував перед маститими професіоналам. Філ Хельмут із шаною згадує, як Ноель Фарлонг, завдяки блефу, змусив його скинути кращу руку за фінальним столом Головної події WSOP.