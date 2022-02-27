Відомий литовський бізнесмен Антанас Гогуа, більш відомий в покерних колах як Тоні Джі, готовий надати притулок українським сім’ям на власній курортній базі в Литві.

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Tony Resort розташована неподалік Вільнюса біля містечка Тракай у мальовничій місцевості. Власник рекреаційного комплексу уже приютив одну сім’ю, двері Tony Resort відкриті і для інших біженців з України. Зв’язатись із Тоні Джі можна за електронною адресою info@tonyresort.lt.



Tony Resort / фото katinodienos.lt

Нагадаємо, вранці 24 лютого цього року Росія напала на Україну. Війська агресора обстрілюють міста ракетами і ведуть повномасштабний наступ на обласні центри. Українські ЗСУ мужньо боронять наші території і завдають великих втрат ворогу.