На PokerMatch розіграють майже 1,5 мільйони гривень

12 травня 2021 , 12:08
Читать новость на русском

Джерело:

PokerMatch

Головний покерний сайт України організовує фінальний розіграш Cash Drop.

Призовий фонд акції перевищує 1,4 мільйона гривень! Свою частину цього пирога можуть відкусити усі гравці, які виконали прості умови.

Читайте також: Українська красуня віддасть айфон тому, хто виграє у неї в покер

1,4 мільйона гривень між собою розділять покеристи, які в момент розіграшу матимуть активну сесію і зіграють бодай 25 рейкових роздач на будь-якому ліміті від 0.25/0.5 гривні протягом поточної сесії. Суму кеш-дропу розділять пропорційно до лімітів, на яких грав покерист.

Нагадаємо, Cash Drop може випасти будь-якої миті.

Після розіграшу акцію відключать. Вона повернеться на PokerMatch уже з новою механікою.

Автор: Олег Рівер