PokerMatch роздає гроші у Щасливі години

В найбільшому покер-румі Східної Європи PokerMatch стартувала чергова акція для кеш-гравців.

Усе що треба, аби отримати грошовий приз до 10 000 гривень – це зібрати комбінацію каре за бустовими або звичайними кеш-столами Холдему в спеціальні щасливі години. Щодоби буде чотири такі акційні години: з 00:00 до 02:00 і з 11:00 до 13:00 за Києвом.

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Щоб заробити Козирну карту й отримати за нею приз, вам потрібно:

— ввести в ігровому клієнті промокод LUCKYHOURS;

— у вказані години грати за кеш-столами Холдему на лімітах від 0.25/0.5 і вище;

— зібрати каре, використовуючи будь-яку кишенькову пару від 22 до АА.

Козирна карта миттєво потрапить на ваш рахунок, незалежно від того, виграли ви роздачу чи ні. Головне — зібрати каре!

Активувати карту потрібно протягом 48 годин у лобі ігрового клієнта в розділі "Мої бонуси".