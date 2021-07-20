PokerMatch роздає гроші на честь свого дня народження
Джерело:PokerMatch
Уже завтра провідний покерний рум східної Європи PokerMatch святкуватиме своє 5-річчя.
Утім роздавати подарунки свої гравцям PokerMatch розпочав ще задовго до знаменної дати і продовжить робити це й надалі. Черговим приємним сюрпризом стане акція "Козирний дроп".
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Отож з 21 по 28 липня просто граючи кеш за столами Холдему чи Омахи на будь-яких лімітах, ви зможете отримати Козирні карти та виграти по них фріспіни в PokerMatch Casino! Карти випадатимуть у випадковому порядку. Без обмежень!
Для того щоб стати учасником акції "Козирний дроп", потрібно виконати всі три умови:
- зіграти 25 та більше рейкових роздач на будь-якому ліміті протягом поточної сесії;
- у момент випадіння Козирного дропу не знаходитися в сітауті та мати активну сесію;
- почати чи завершити роздачу не пізніше ніж за 2 хвилини до випадіння Козирного дропу.
Що вищий ліміт — то крутіші подарунки. Усе просто і, головне, прибутково! Усі деталі акції шукайте на офіційному сайті PokerMatch.