PokerMatch дає шанс розбагатіти, не витративши ані копійки!

Уже менш ніж за місяць, 20 серпня, в Одесі стартує масштабна жива покерна серія PokerMatch UA Millions.

Впродовж фестивалю відбудуться одразу 9 турнірів із Безлімітного Холдему та Омахи зі загальним призовим фондом у 10 мільйонів гривень. Та головною родзинкою серії, звісно, стане Main Event з вражаючою гарантією 3 000 000 гривень. Вхідний квиток на цей турнір, що стартує 22 серпня коштуватиме 2 500 гривень. Також можна заявитися одразу в другий або третій день змагань, але це коштуватиме уже 20 000 гривень.

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Проте PokerMatch дає шанс своїм гравцям відібратися на Main Even, не витрачаючи на це ні копійки! В найбільшому румі Східної Європи уже стартували безкоштовні онлайн-сателіти на Main Event PokerMatch UA Millions. У боротьбу за квиток також можна вступити із пізніших стадій за 25 або 150 гривень.

15 серпня о 19:00 в румі відбудеться онлайн-флайт турніру PokerMatch Millions із бай-іном 4 000 гривень (сюди теж можна відібратися через сателіти). Кожен, хто потрапить у 10% від загальної кількості учасників за підсумками онлайн-флайту, продовжить гру в живому форматі в Day2 турніру на серії. І головне — вже буде у призах! Крім того, щодня з 26 липня на PokerMatch будуть відбуватися сателіти з бай-іном лише 10 гривень, які дозволять відібратися у флайт 1А.

Якщо ж ви прагнете зіграти в турнірі хайролерів, то і цю мрію можна здійснити завдяки PokerMatch. Щочетверга з 29 липня по 19 серпня о 20:05 у румі відбуватиметься фінальний сателіт у супертурнір Independence Cup із бай-іном 4 000 гривень та гарантією 2 квитки в цільовий турнір по 30 000 гривень кожен!

Навіть у ці змагання теж можна потрапити безкоштовно. Для цього потрібно просто пройти всі стадії відбору, починаючи зі фріролу.

Усі деталі про сателіти та їхню структуру шукайте на офіційному сайті PokerMatch.