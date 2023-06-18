Як покеристи відривалися на фінальній грі Кубка Стенлі – емоційні фото

Покерна спільнота Вегаса також святкувала перемогу рідного клубу в Кубку Стенлі. На фінальному матчі за участі "Лицарів" засвітилися легендарні покеристи Майк Матусов і Даніель Негреану.

Хокеїсти "Вегас Голден Найтс" вперше стали володарями Кубка Стенлі, потішивши покерну спільноту Лас-Вегаса. У п'ятому матчі фінальної серії "Лицарі" обіграли "Флориду Пантерз" на домашній арені з рахунком 9:3.

Читайте також Сліпий покерист виграв 60 000 доларів: неймовірна історія Стівена Іглесіаса

У ці дні Лас-Вегас приймає Світову серію покеру, але це не завадило Майку Матусову відвідати найважливіший матч своєї улюбленої команди. Легендарний гравець зробив фото під час історичного поєдинку "Вегас Голден Найтс".

Майк Матусов на фінальному матчі Кубку Стенлі / Фото з його твіттера

Ще один покерист і палкий шанувальник хокею Даніель Негреану також був присутній на грі "Лицарів". Перед плей-оф "Kid Poker" зробив власний прогноз у своїх соцмережах щодо вирішальних матчів Кубка Стенлі, але навіть він недооцінив місцевий клуб.

Давній уболівальник "Торонто Мейпл Ліфс", який змінив хокейні вподобання після переїзду "Лицарів" до Вегаса, святкував у компанії друзів.

Даніель Негреану з друзями / Фото з його твіттера