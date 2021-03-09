Покеристи скинулися по 102 тисячі баксів: на приз претендує білорус

В одному з найдорожчих покерних онлайн-турнірів в історії настав вирішальний період.

Бай-ін у Головну Подію серії Mega High Roller коштував 102 тисячі доларів! 35 входів гарантували величезний призовий фонд — 3,5 мільйонів баксів.

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Звісно, на такий куш здебільшого претендували великі акули, які можуть собі дозволити грати за такими ставками. До фінального столу не дочекалися такі зірки як Джастін Бономо, Тімоті Адамс, Айзек Хекстон, Даніель Дворес, Джейсон Кун та багато інших.

За підсумками восьмигодинної боротьби сформували фінальний стіл. За нього вмостяться шестеро покеристів. Найнижчий стек у німця Крістофера Фогельсана. Не набагато більше фішок у білоруса Микити Бодяковського та американця Джейкоба Шиндлера.

На третьому місці наразі йде росіянин Артур Мартіросян. Друге місце посідає австралієць Майкл Аддамо. Чіп-лідером турніру є австрієць Флоріан Лоенхарт, у нього втричі більший стек, ніж у найближчого переслідувача.

Відзначимо, що чемпіон отримає 1,3 мільйона доларів, а мінімальні призові, за шосте місце, складуть 225,7 тисяч "зелених".