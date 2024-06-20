Легенда онлайн-покеру близька до виграшу першого браслета і майже 3 мільйонів доларів

Віктор "Isildur1" Блум кошмарить хайролерів в одному із найдорожчих турнірів цьогорічної WSOP. У грі залишилось лише шестеро, у шведа – солідний чип-лід.

Турнір Світової серії покеру під номером 47 із Безлімітного Холдему викликав не надто сильний ажіотаж. Охочих ризикнути сумою у 100 000 доларів виявилось лише 112, але головний приз вартий інвестицій. Чемпіон отримає 2 838 389 доларів призових – це наразі найбільша виплата на WSOP 2024.

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У грі залишилось лише шестеро хайролерів, а головним претендентом на грубі гроші є Віктор Блум. Той самий "Isildur1", який в середині нульових за онлайн-столами наводив жах на топових кеш-гравців на найвищих лімітах. Шведський покерист ще не має у своїй колекції золотих браслетів, зате перед заключним днем накопичив найбільший стек – 27 675 000 фішок, що відповідає 92-м великим блайндам. У найближчого переслідувача Кріса Ханічена 55 ВБ. Власне, це єдині гравці, які ще ніколи не тріумфували на Світовій серії покеру з-поміж учасників топ-6.

В опозиції до чип-лідерів – Ченс Корнут (3 браслети WSOP), Алекс Поняковс (2 браслети), Джеремі Асмус (6 браслетів) та Джастін Саліба (2 браслети). В кожного із представників титулованої когорти незначні статки – від 30 до лише 5 блайндів. Але це, як ми уже бачили на цьогорічному фестивалі, не вердикт.

У Філа Хельмута зірвався з гачка 18-й браслет WSOP

Легендарний американець був дуже близьким до чергової перемоги на Світовій серії покеру. Ба більше, Хельмут сподівався здобути браслет в особливий для своєї сім’ї день.