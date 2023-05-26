Навіть світовий рекорд не врятував репутацію: за що покеристи недолюблюють Моріса Хокінса

Колишній рекордсмен за кількістю трофеїв WSOP Circuit Моріс Хокінс повернув собі лідерство у персневих перегонах. Замість привітань на покериста обрушився шквал негативних коментарів.

Нещодавно Джош Рейхард зрівнявся з Морісом Хокінсом за кількістю виграних трофеїв на WSOP Circuit. Обидва зібрали власну колекцію з 14 перснів престижної серії. Хокінсу вдалося швидко повернути собі лідерство у перегонах.

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У турнірі Cherokee Stop High Roller з бай-іном 2 200 доларів Моріс обіграв 92 суперників, заробивши 55 000 доларів. Він заробив 15-й трофей WSOPC, що повернуло американцю статус рекордсмена за кількістю перснів.

Замість звичних привітань у таких випадках під фотографією чемпіона у твіттері утворилося чимало негативних коментарів. Гравці назвали Хокінса шахраєм, звинувативши його у боргах. Скандальна історія, пов'язана з американцем, триває уже не перший рік.

Моріс Хокінс із рекордним трофеєм / Фото PokerNews

Ресторатор із Південної Кароліни Ренді Гарсіа намагався повернути свої гроші через суд. У 2017 році він виграв позов проти Моріса, згідно з яким мав отримати 115 828 доларів. За 4 роки Хокінс повернув йому всього 10 000 доларів.

Тайлер Філліпс у коментарях написав, що Моріс шукає різні причини, щоб не платити. Він прикривався навіть сім'єю, наголошуючи, що має маленьку доньку. Хоча з іншого боку – регулярно з'являється у казино.

Я бачив його з купою фішок за столом блекджека, хоча знаю, що він винен людям гроші. Він робить ставки на спорт, бере участь в іграх, забезпечуючи внаслідок чужих грошей стиль життя, який сам забезпечити собі не у змозі, – повідомив Філліпс.

Користувач із ніком "Pepe Brett" звернувся до WSOP із проханням не підтримувати скандального гравця. Він розповів історію, коли Хокінс у відповідь на претензії стосовно грошей погрожував розбити йому голову об стіл.

Хокінс святкує перемогу з родиною / Фото miamiherald.com

За чутками, жертвами рекордсмена WSOP Circuit є кілька десятків гравців. При цьому ніхто з них публічно не висловився з приводу повернення боргу. Та Хокінса це не хвилює – він продовжує грати у покер та завойовувати трофеї. За даними сайту TheHendonMob, американець у живих турнірах виграв понад 4 700 000 доларів.