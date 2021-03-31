Покерист-мільйонер "заплатив" за бій із Майком Тайсоном

Регуляр Маніг Льозер, який лише в офлайн-турнірах виграв за кар’єру більше 11 мільйонів доларів, отримає унікальну нагоду вийти в ринг проти легенди боксу Майка Тайсона. Німецький покерист став переможцем благодійного аукціону де одним із лотів був спаринг із колишнім абсолютним чемпіоном світу.

Рандеву із Майком Тайсоном обійшлось Манігу Льозеру у 23 568 доларів. За цю суму покерист отримає не лише урок боксу від легенди. Після дружнього спарингу, Тайсон пригостить Льозера обідом на власному ранчо в Лос-Анджелесі, і подарує цінний сувенір – боксерську рукавичку із автографом.

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На світлині видно, що обоє хлопців зараз перебувають у чудовій формі, тож не будуть у рингу відбувати номер. А Майку Тайсону, на хвилиночку, уже 54 роки, але ветеран ще здатен поганяти на 22 роки молодшого опонента. Кілька місяців тому американець провів виставковий бій проти Роя Джонса і продемонстрував, що є ще порох у порохівницях.