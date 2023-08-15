Професійний покерист викликав фурор, вперше зігравши на чемпіонаті світу з нардів

Володар золотого браслета Світової серії покеру і переможець Європейського покерного туру Гален Холл освоює нові ігри. Американець вирішив взяти участь у міжнародному турнірі з нардів Monte Carlo Open-2023.

Гален Холл – успішний покерист, який виграв у живих турнірах понад 6 800 000 доларів. Ще на початку кар'єри він став володарем титулу PCA, отримавши у хайролерському івенті 2 300 000 доларів. Ця перемога додала йому мотивації. Згодом американець вигравав найпрестижніші трофеї на WSOP і EPT.

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Тепер Гален Холл несподівано з'явився на чемпіонаті світу з нардів у Монте-Карло. Він вирішив опанувати цю гру буквально за кілька місяців. Вони з дружиною планували поїздку до Франції, де проходили престижні змагання з нардів. Приїхавши туди, професійний покерист шокував усіх своїм результатом.

Мені подобається, коли треба вчитися з нуля. Важливо було зрозуміти базову концепцію гри, її принципи. Я гадав, що це буде весело. Ми грали у нарди щодня після роботи протягом 3 місяців поспіль, – розповів Гален Холл.

У турнірі Monte Сarlo Open було 128 учасників. Гален Холл сенсаційно вийшов у півфінал, де зустрівся з одним із найсильніших гравців у нарди японцем Казукі Йокота. Коментатори трансляції захоплювалися грою Холла. протягом усього турніру. Вони до останнього не вірили, що цей чоловік почав грати лише 3 місяці тому.

У грі Галена Холла була одна особливість. Він рухав фігури двома руками, наче фішки за покерним столом. На жаль, у півфіналі японець зупинив зіркового опонента. У вирішальний момент дався взнаки брак досвіду.

Гален Холл грає проти Казукі Йокота: дивіться відео