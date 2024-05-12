Скосить свою гордість: відомий стрімер зробив солідну ставку у челенджі

Джон Ван Фліт, відомий у покерному ком’юніті під ніком "ApeStyle", пообіцяв позбутись невід’ємного атрибуту своєї зовнішності, якщо не зможе виграти 100 000 доларів. Амбітну мету покерист поставив перед собою геть не у профільній для себе дисципліні.

Амбасадор WPT Global Джон Ван Фліт, якого за віртуальними покеними столами можна зустріти під ніком "ApeStyle" (стиль мавпи) затіяв своєрідний покерний марафон, поставивши собі за мету збільшити власний банкрол у 10 разів за місяць. Розпочав із 10 000 доларів, а хоче піднятись до 100К.

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Джон Ван Фліт без бороди / Фото PokerNews

Аби добряче себе мотивувати, Джон поставив на кін власну бороду, яку носить роками. Якщо не виконає до кінця травня задумане, позбудеться рослинності на обличчі. Покерист також вирішив максимально ускладнити собі завдання. Ван Фліт змушений грати в кеш, а не в турніри, свою профільну дисципліну. Справи у прокериста поки не найгірші. Він уже піднявся майже до 33 000 доларів.

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Покер, звісно, гра інтелектуальна, але тут вистачає місця і для тих, хто воліє показати себе за ігровим столом у незвичний спосіб. Особливо коли йдеться про виставкові турніри.