Титулований покерист "відкриває" новий Лас-Вегас

Даг Полк, власник трьох браслетів WSOP, хоче відкрити ще один покерний заклад у Техасі. Утім, відомому гравцю доведеться зіткнутись із суттєвими бюрократичними проблемами задля реалізації задуму.

Співвласник The Lodge Card Cup Даг Полк, відомого покерного клубу в Остіні, штат Техас, прагне розширити горизонти свого бізнесу. Відомий покерист, який має у своїй колекції 3 браслети WSOP, хоче відкрити ще один заклад уже в передмісті Далласі, у цьому ж штаті.

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Полк та партнери з нетерпінням чекають рішення міської ради у Фармерс-Бранч, містечку на північний захід від Далласа, яка незабаром голосуватиме за те, чи дозволяти діяльність покерних закладів у місті. Якщо рішення буде позитивним, питання відкриття ще одного закладу буде лише питанням часу. Адже бізнесмени вже й локацію обрали. Клуб планують відкрити у 15 хвилинах їзди від міжнародного аеропорту Далласа.



Будівля у Фармерс-Бранч / Фото PokerNews

Також Даг Полк запевнив, що завдяки новому закладу створить достатньо робочих міст і, звісно, суттєво поповнюватиме місцеву казну щедрими податками. Якщо ж голосування провалиться покерист із партнерами шукатиме інші локації, щоб розвивати гральний бізнес у цьому регіоні.