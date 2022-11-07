Регуляри такого рівня не проходять повз жодну хайролерську серію, а коли вони проводяться паралельно в декількох румах, то сесія може обходитись дуже дорого. Бенджамін Ролле є одним із найкращих онлайн гравців у покер. Але навіть у професіоналів трапляються невдачі.

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Це був один із найбільш провальних днів для Бенджамін Ролле за останній час. Наприкінці стріму, коли його вкотре переїхали, "BencB" зізнався, що краще б цієї сесії взагалі не було.

Намагайтеся зберігати концентрацію. Але пам'ятайте, що іноді вам серйозно даватимуть по голові, – резюмував покерист у кінці стріму.

Глядачі в онлайні були свідками того, що життя професійного покериста складається не лише з перемог. Бенджамін Ролле у 4 різних турнірах докуповувався тричі, але ніде йому так і не вдалося розкрутитися. Причому внески у деякі події таких серій складають понад 10 000 доларів.