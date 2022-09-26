Нещодавно у покерних колах бурхливо обговорювали можливе парі між Патріком Леонардом та Лендоном Тайсом. Останній стверджував, що за 100 000 доларів він готовий провести весь рік у казино Bally's у Лас-Вегасі. Ні до чого вони прийти не змогли, але були в історії покеру й інші безумні парі.

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Одного разу легендарний Джонні Мосс поставив 1 000 доларів із коефіцієнтом 15 до 1 на те, що зможе перемогти професійного боксера. Витівка закінчилася погано для покериста. Після бою чемпіон WSOP Main Event опинився у лікарні. Коли у нього запитали, навіщо він ризикував здоров'ям, покерист відповів, що 15 до 1 – це надто хороша ставка, щоб відмовлятися.

Пари між покеристами часто стосуються теми баскетболу. Даг Полк не вірив, що Філ Хельмут зможе влучити 3-очковий кидок з першої спроби без розминки. Разом з іншими покеристами вони затвердили коефіцієнт 10 до 1. Хельмут поставив 1 500 доларів, а виграти одним вдалим кидком міг 15 000 доларів. Компанія вийшла на вулицю, знайшла баскетбольне кільце, і Філ показав, що й справді володіє "білою магією".

Філ Хельмут влучає 3-очковий: дивіться відео

Значно серйозніші навички у баскетболі продемонстрував Майк Макдональд. У квітні 2020 року відомий покерист поставив 250 000 доларів на те, що зможе протягом однієї сесії забити 90 зі 100 баскетбольних штрафних. Це здавалося безумством, оскільки досвіду у баскетболі він не мав, а кинути з таким відсотком можуть далеко не всі професійні гравці. Але Макдональд переміг, виконавши вдалу серію кидків уже в серпні.

Перед Світовою серією покеру 2016 року популярна покеристка Ванесса Селбст, випивши зайвого, побилася об заклад на 10 000 доларів, що Джейсон Мерсьє не зможе виграти за серію 3 браслети. Коефіцієнт був божевільний – 180 до 1. Поразка могла їй обійтися у 1 800 000 доларів. Якоїсь миті вона була у кроці, щоб програти. Мерсьє завоював 2 браслети та вийшов у хедз-ап ще одного турніру. На щастя для Ваннеси, він посів 2 місце.

Джейсон Мерсьє / Фото juegaygana.es

Спір, за який досі соромно Антоніо Есфандіарі, стосується теми сексу. Покерист-мільярдер Білл Перкінс запропонував йому 1 000 000 доларів, якщо Есфандіарі відмовиться від сексу на один рік. Антоніо вирішив, що нічого нездійсненного у цьому немає. Він довго вивчав питання, дзвонив друзям, які проходили через аналогічне випробування, і поступово переконався, що виграти парі цілком реально. Але через 9 днів Есфандіарі написав відвертого листа Перкінсу та запропонував відкупитися за певну суму. Білл анулював угоду, заробивши кілька сотень тисяч доларів.