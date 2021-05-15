Покер під обстрілом: стрімер потрапив під бомбардування у прямому ефірі

Алону Ельдару не звикати до стресових ситуацій – покерист мешкає в епіцентрі одного із найдавніших військових конфліктів світу. Чергове бомбардування Ізраїлю ХАМАСом припало на розпал його ігрової сесії.

Свідками екстремальної ситуації у прямому ефірі стали глядачі Алона під час його трансляції на платформі Twitch. Тривожні звуки змусили ізраїльтянина покинути робоче місце у той момент, коли йому роздали кишенькових тузів. Хлопцеві, звісно, було не до тонких розіграшів – довелось зіграти максимально прагматично.

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Бомбардування Ізраїлю ХАМАСом / cardmates.net

Після цього Ельдар пішов у сітаут і сховався у безпечному місці. Жага покерної боротьби, утім, взяла гору і через 10 хвилин стрімер похапцем повернувся у квартиру, захопивши із собою ноутбук. Потрапити у призи турніру за 1400 доларів покеристу зрештою не вдалось. Однак, Алон Ельдар реабілітувався в іншому івенті, оформивши ITM в турнірі за 800 баксів.