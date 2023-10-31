Poker After Dark: українська покеристка-красуня візьме участь у легендарному шоу

Одне з найбільш культових і популярних шоу Poker After Dark повертається на екрани. Організатори змінили формат та оновили назву, але зберегли основне – зірковий склад учасників.

Відтепер шоу матиме назву Game Of Gold. У першому сезоні 16 покеристів змагатимуться у SnG-турнірі за призовий фонд 456 000 доларів. Гра транслюватиметься у вільному доступі на платформі ютуб. Прем'єрний випуск – 8 листопада.

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Учасницею першого сезоні Game of Gold стане найкраща покеристка України Ольга Єрмольчева. Компанію їй складуть зірки світового рівня – Даніель Негреану, Джейсон Кун, Федір Хольц, Марія Хо, Даніель Кейтс та інші.

Востаннє епізоди Poker After Dark з'являлися влітку минулого року. Тоді також склад учасників вражав – змагалися Хельмут і Негреану, найпопулярніший ютубер планети MrBeast, шахістка Александра Ботез і навіть сенатор штату Техас Тед Круз, поява якого викликала резонанс у США.

Найзірковіший час шоу Poker After Dark припав на кінець нульових. З 2007 року там побували всі світові зірки покеру від Філа Айві та Тома Двана до Джонні Чена та Патріка Антоніуса. У перших сезонах грали лише SnG-турніри, потім почали додавати кеш.

