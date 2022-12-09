Організатори шоу повідомили, що у другій половині січня з'явиться в етері черговий сезон High Stakes Poker. Повний список учасників поки що невідомий, але у пресрелізі перераховані імена світового рівня. Також очікується поява новачків та представників молодого покерного покоління.

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Poker After Dark та High Stakes Poker – два проєкти, які залучили до екранів тисячі шанувальників під час великого покерного буму. Успішні приклади прямих трансляцій кеш-ігор на високих лімітах є й зараз, проте саме High Stakes Poker завжди залишався найпопулярнішим завдяки своєму зірковому складу.

За 9 сезонів цього шоу з рук у руки перейшли мільйони доларів, а свою майстерність демонстрували імениті Філ Айві, Даніель Негреану, Том Дван, Філ Хельмут, Дойл Брансон та багато інших гравців. До речі, Брансон, якому цього року виповнилося 89 років, знову з'явиться за столами High Stakes Poker.

Перші епізоди вже відзняті та вийдуть у січні. На High Stakes Poker мінімальні блайнди 200/400 доларів. Коментуватиме гру культовий дует Гейб Каплан – ЕйДжей Бенза.