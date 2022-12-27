На початку 2023 року покеристи розіграють чемпіонські персні WSOP Circuit

У січні казино Чехії King's Resort прийматиме серію покерних турнірів WSOP Circuit із загальним гарантованим призовим фондом 2 700 000 євро. У Розвадові розіграють 12 чемпіонських перснів.

King's Resort Rozvadov – це місце, яке щороку дає шанс поборотися за браслети WSOPE та персні WSOP Circuit. Традиційно серед учасників цих найпрестижніших турнірів багато українських покеристів.

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Рік тому один із чемпіонських перснів WSOP Circuit завоював Дмитро Бистровзоров. У турнірі WSOPC Monsterstack із бай-іном 550 євро українець обійшов понад 1 300 суперників, забравши разом із трофеєм 116 765 євро. Аналогічний успіх мав Ренат Богданов, який виграв 132 500 євро.

Серія WSOP Circuit у Розвадові відкриває календар покерних офлайн-подій 2023 року. Фестиваль стартує 4 січня та триватиме до 24 січня. За цей час відбудеться 12 титульних турнірів із бай-інами від 250 до 3 000 євро.

Головна подія WSOPC розпочнеться 20 січня. Гарантований призовий фонд Main Event складе 1 000 000 євро, а бай-ін – 1 700 євро. З детальним розкладом серії можна ознайомитися на сайті King's Resort.