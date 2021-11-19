По 250 тисяч доларів з кишені: на WSOP стартував найдорожчий турнір

Івент номер 82 Світової серії покеру буде найменш масовим на цьогорічному фестивалі. Ще б пак, мало хто собі може дозволити бай-ін за чверть мільйона доларів.

На старті турніру у гру вступило лише семеро товстосумів, але до кінця стартового дня супер-хайролери активізувались і добили поле до 25 реєстрацій.

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Крім захмарного бай-іну, кожен спортсмен отримав право на один ре-ентрі. Джейсон Кун цією опцією скористався максимально – американець залив півмільйона доларів вже у перший день і відправився зализувати рани до готельного номеру.

А от Майкл Адамо продовжує доводити, що є одним із найкращих хайролерів усіх часів. Австралієць пробився у другий день із найглибшим стеком – 166 великих блайндів. Не далеко відстав успішний боснійський регуляр Алі Імсіровіч – 163 ВВ.

Чип-лідер турніру Майкл Адамо / фото somuchpoker.com

Солідні інвестиції в турнір, які чинять додатковий психологічний тиск на гравців, – не єдина проблема. В Лас-Вегасі активізувався ковід, через що будь-який учасник може достроково зійти із дистанції. Крісу Брюеру, скажімо, позитивний тест уже коштував участі в турнірі. Крім того, впродовж останніх днів американець активно контактував і з тими, хто уже встиг розлучитись із 250 000 доларів.