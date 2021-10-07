"Плейбой", покер чи інстаграм: що принесло найбільшу славу Сарі Джин Андервуд – фото

Вона працювала офіціанткою, позувала для чоловічих журналів, намагалась професійно грати в покер і у кіно. Зрештою, Сара Джин Андервуд зупинилась на популярній сьогодні професії, яка приносить американці непоганий прибуток.

В 2005 році 21-річна Сара Джин уперше "поділилась своїм тілом" із читачами популярного журналу Playboy, а менш як через рік уже красувалась на розвороті у статусі "Подруги місяця" популярного видання.

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Сара Джин Андервуд / Фото з твіттеру Сари Джин Андервуд

В ролі оголеної моделі дівчині незабаром стало надто тісно і Сара Джин почала наступати на кінематограф, де засвітилась одразу в 6 стрічках. Більшість кіноманів про актрису Андервуд мабуть і не чули, що зайвий раз вказує на рівень фільмів за її участі. Взяти хоча б "Два мільйони тупих жінок", чи "Лицар дня".



Сара Джин Андервуд / Фото з твіттеру Сари Джин Андервуд

Паралельно Сара Джин готувала собі запасний аеродром, де сподівалась здобути популярність, і грошенят заробити. Дівчина спробувала реалізувати себе в покері, все-таки натхненників у цій справі в той час не бракувало. Пам’ятаєте, як в 2010 році британка Лів Борі виграла у Санремо 1 250 000 євро.

Сара Джин Андервуд на покерному телешоу: відео



У Сари Джин, щоправда, була своя стратегія побудови покерної кар’єри і далі участі в телешоу справа не пішла. Так, у Андервуд є свій профіль на Hendonmob, але в послужному списку покеристки немає жодного ITM.