"Плейбой", покер чи інстаграм: що принесло найбільшу славу Сарі Джин Андервуд – фото
Джерело:24 канал
Вона працювала офіціанткою, позувала для чоловічих журналів, намагалась професійно грати в покер і у кіно. Зрештою, Сара Джин Андервуд зупинилась на популярній сьогодні професії, яка приносить американці непоганий прибуток.
В 2005 році 21-річна Сара Джин уперше "поділилась своїм тілом" із читачами популярного журналу Playboy, а менш як через рік уже красувалась на розвороті у статусі "Подруги місяця" популярного видання.
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Сара Джин Андервуд / Фото з твіттеру Сари Джин Андервуд
В ролі оголеної моделі дівчині незабаром стало надто тісно і Сара Джин почала наступати на кінематограф, де засвітилась одразу в 6 стрічках. Більшість кіноманів про актрису Андервуд мабуть і не чули, що зайвий раз вказує на рівень фільмів за її участі. Взяти хоча б "Два мільйони тупих жінок", чи "Лицар дня".
Сара Джин Андервуд / Фото з твіттеру Сари Джин Андервуд
Сара Джин Андервуд на покерному телешоу: відео
У Сари Джин, щоправда, була своя стратегія побудови покерної кар’єри і далі участі в телешоу справа не пішла. Так, у Андервуд є свій профіль на Hendonmob, але в послужному списку покеристки немає жодного ITM.
Сара Джин Андервуд / Фото з твіттеру Сари Джин Андервуд
Але жінки із такою зовнішністю приречені на успіх, допоки чоловічих не будуть залишати байдужими блондинки із пишними формами. Із розвитком соцмереж Сара Джин знайшла свою нішу, де на неї чекали мільйони фанатів. В інстаграм за Андервуд стежать 8,6 мільйонів фоловерів, ще 1,3 мільйона підписані на її сторінку у твіттері. І там подивитись є на що.
Сара Джин Андервуд / Фото з твіттеру Сари Джин Андервуд