Піджак за 50 000 доларів: елітний одяг приміряв один із найкращих покеристів в історії

Стівен Чідвік не мав рівних в заліку чергового етапу Poker Masters. На додачу до фіолетового піджаку, британський покерист отримав приємну фінансову винагороду.

У Лас-Вегасі фінішував черговий етап серії хайролерів Poker Masters, де участь у найдешевшому турнірі коштує 10 000 доларів. На усіх сходинках п’єдесталу івентів, а їх було 10, встиг побувати англійський профі Стівен Чідвік.

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До перемоги у турнірі за 25 000 доларів і бронзи у іншому івенті також за 25К, Чідвік додав друге місце у найдорожчому випробуванні – Event #10: 50 000 NL Hold'em. На шляху до титулу Стівена зупинив Джонатан Джаффе (756 000 доларів призових). Британець поклав до кишені 504 000 доларів і відкатав серію в солідний плюс.



Стівен Чідвік / Фото PokerGO

Одразу чотири ITM принесли англійцеві 1 159 000 доларів призових (3-й в All Time Money List – 52.3 млн доларів). Відтак саме Чідвік набрав найбільше залікових балів – 688, і виграв загальний залік серії. А власник фіолетового піджака, як відомо, отримує 50 000 доларів винагороди від організаторів Poker Masters.