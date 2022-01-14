"Підкрутили": Тоні Джі обчистив друзів у власному покер-румі

Для підприємця і покериста-аматора Тоні Джі, він же Антанас Гогуа, немає нічого святого. Тим більше, якщо мова йде про великі гроші і його улюблене хобі. Засновник крипторума Coin Poker обібрав суперників майже на 400 тисяч доларів на власній території.

Тоні Джі організував для друзів своєрідну міні-серію турнірів у власному онлайн-румі Coin Poker, де платежі здійснюють у криптовалюті.

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Леон Цукерник, Віктор Маліновський, Пол Фуа та інші поціновувачі високих лімітів відкатали 3 турніри – за 5, 10 і 50 тисяч доларів. Загалом назбиралась банда із 21 гравця, а вершки зібрав господар платформи. Тоні Джі тріумфував в головному івенті з бай-іном 50К, де перемогу оцінили у 441,6 тисяч доларів.

Ще 13,9 тисяч капнули литовцю, завдяки четвертій позиції в турнірі за 5 тисяч, і саме він завершив сесію із найбільшим профітом. В турнірі за 10К головний приз – 129,6 тисяч доларів – забрав Віктор Маліновський. "PudgyPenguin" не мав рівних у найдешевшій події – 55,7 тисяч доларів призових.