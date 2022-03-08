Своїми переживаннями щодо нападу Росії на Україну покеристка поділилась із редакцією покерного порталу Pokeroff.

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Чим ти займалась в ніч з 23 на 24 лютого?

Це був звичайний вечір, я завершувала свою традиційну МТТ-сесію. У мене є така звичка після сесії, аби заспокоїтись перед сном, трохи читаю. Тому про вторгнення дізналась уже вночі. Я не могла повірити, що таке можливо. Мені здавалось, що це все сниться.

Що ти вирішила робити?

Вже вранці через кілька годин мені подзвонив брат (він живе за містом, неподалік Тернополя), він забрав мене до себе. Перші 5 днів я майже не спала, ну максимум годину – дві, і від кожного звуку у мене була паніка. Зараз я у мами в Італії, у неї проблеми із тиском і болить серце від усіх цих переживань, сидить на заспокійливих. Мама дуже переживає за брата, який залишився в Тернополі із дружиною і трьома дітьми. Я досі неадекватно реагую на літаки, які пролітають повз, хоча й перебуваю у безпеці.



Іванна Соя / фото PokerMatch

Наскільки легко було виїхати?

Автобуси ходили і ходять, з цим проблем немає. Найважче було доїхати до самого кордону. Я добиралась до мами більше двох діб. Був момент, коли майже довелось ночувати на вокзалі, але випадкові італійці поселили нас у готелі (мене і жінку із трьома дітьми, з якими я познайомилась в автобусі).

Іванна, що скажеш читачам стосовно неонацистів в Україні?

Це якийсь маразм, просто абсурд, я навіть не знаю, звідки це взагалі взялось. У нас в Україні навіть близько нічого такого немає. Є, звичайно, десяток якихось радикалів, але вони абсолютно у кожній країні присутні. Ми живемо мирно, поважаємо позицію усіх людей, які мислять інакше, демократично обираємо владу. І ми завжди із повагою ставимось до російськомовного населення. Просто роззуйте очі, задумайтесь, чому весь світ повстав проти Росії. Я якраз перечитала роман "1984" Орвелла. Усе як в цій книзі, тільки автор це вигадав, а тепер усі його фантазії втілюються в реальність.

Ти ж професійна покеристка, чим зараз займаєшся?

Навіть не знаю, як зараз відповісти. Бачу, що в конфі команди іде розбір роздач, спілкування, але поки не можу себе змусити долучитись. Я розумію, що не маю права сидіти у мами на шиї, мені потрібно якось заробляти на шматок хліба. Кожного ранку прокидаюсь із надією прочитати в новинах, що уже настав мир. Але не все так просто. Скільки доведеться згодом відбудувати, коли усе закінчиться.

Яке у тебе зараз ставлення до народу Росії?

У мене немає ненависті до простих людей. Я розумію, що їх 8 років зомбували пропагандою, накачували злобою до України. Але настав час увімкнути критичне мислення і відкинути те, що їм заливають у вуха. Потрібно перевіряти джерела інформації, порівнювати, аналізувати.

Матеріал із інтерв’ю Pokeroff