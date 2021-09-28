Перемога "всуху": грузинський покерист Георгій Схулухія став чемпіоном Millions North Cyprus

Перед початком фінального дня турніру донька попросила одягнути футболку, дизайн якої намалювала сама, – у ній Георгій Схулухія виграв більше 680 тисяч доларів.

Найбільший турнір Main Event живої серії на Кіпрі завершився блискучою перемогою грузинського покериста. Георгій Схулухія почав трощити опонентів ще на передфіналці, забезпечивши собі чиплідерський стек.

Цікаво Учасників Світової серії "примусово відправили" на курорт

На баблі фіналки саме від руки Гії вилетів відомий фінський хайролер Йонні Юхімайнен. Проте ключова роздача для грузина трапилася трохи раніше. Схулухія серйозно наростив свій стек, отримавши проплату з фул-хаусом проти канадця Харпіта Гілла.

За фінальним столом турніру, де за перше місце давали 683 285 доларів і престижний кубок, Георгій Схулухія почував себе максимально розкуто. Він тиснув опонентів стеком, відкриваючи будь-які дві карти, а в потрібний момент у нього завжди знаходилася сильна рука. Зі стадії 8-макс Схулухія власноруч вибив усіх опонентів за фінальним столом.

У хедз-апі боротьби теж не вийшло. Німець Роберт Хайдорн зумів протриматися лише 15 хвилин, хоча починав дуель зі стеком 30 ББ. Схулухія навіть запропонував опонентові показувати карту на вибір після кожної виграної роздачі в хедз-апі. Проте це ніяк не вплинуло на підсумок. Грузин швидко дотиснув суперника і оформив кращий приз у живих турнірах, вигравши 683 285 доларів.