Парі на 2 мільйони баксів: 35-річний американець спробує стати спринтером олімпійського рівня

Зірковий американський покерист Джейсон Кун, схоже, встряв у досить неприємну ситуацію. Він близький до парі, виграти яке майже нереально.

Все розпочалося з того, що американський хайролер мав необережність відповісти на запитання в соціальній мережі. Він заявив, що зможе пробігти стометрівку за 10.9 секунд.

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Невідомий покерист Девід Джозеф наче кліщ вчепився у цю, прямо скажемо, доволі самовпевнену репліку Куна. Хлопці почали дискутувати і мірятися сумами, які готові поставити на кін у парі.

Врешті Джейсон запропонував скинутися по два мільйони доларів і дати йому рік на підготовку. Девід вирішив "не пасувати" й прийняв фінансову сторону парі. Натомість, додав кілька правил: рік на підготовку, лише дві спроби, аби виконати "норматив", травма — означає поразка.

На цю пропозицію Кун поки що не відповів, тож остаточно хлопці по руках не вдарили.

Відзначимо, що у 35-річного Куна вкрай мало шансів виграти цю суперечку, адже пробігти стометрівку за 10.9 складно. Скажімо, на Олімпіаді в Ріо-де-Жанейро цей результат дозволяв би подолати стартовий етап кваліфікації і пробитися до чвертьфіналу.