Черговий невиразний тиждень відкинув зіркового гравця з ніком «Lena900» аж на 43 сходинку. Шведа випередив, зокрема, і його співвітчизник "C Darwin2".

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Щоправда, у списку найуспішніших онлайн-покеристів у історії Астедт все ще зберігає другу позицію — 22,2 мільйони доларів призових. Лідером залишається португалець Жоау Вієра (24,8 мільйони доларів). На п’яти цьому дуетові наступає фін Самі Келопуро — 21,5 мільйон доларів за кар’єру.

Вієра і Келопуро також зберігають провідні позиції у перегонах за звання найкращого онлайн-гравця року. Португалець йде четвертим, а фін — другим. Між ними розташувався бразилець Бруно Волкман. Лідерство уже тривалий час втримує інший бразилець Юрій Мартінс.

Найкращим з українців залишається Андрій Любовецький — 62 місце.