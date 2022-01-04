Оскар за кращий покерфейс: хто з голлівудських зірок найбільш азартний гравець у покер

Покер – популярна гра серед багатьох знаменитостей. Метт Деймон, Джордж Клуні та Бен Аффлек неодноразово були помічені у казино. Але хто дійсно є успішним гравцем?

Володар двох премій "Оскар" Бен Аффлек – один із найбільш успішних гравців із Голлівуду. Щоб стати професіоналом, актор працював із тренером Енні Дьюк.

Цікаво Новорічне диво: стрімер подарував глядачам 1 000 000 доларів у прямому етері

Окрім багатьох благодійних турнірів, Аффлек прославився ще й тим, що заробив в офіційних офлайн-подіях понад 500 000 доларів. Головна перемога американця у покері відбулася у 2004 році, коли на каліфорнійському етапі WPT Бен Аффлек виграв 350 000 доларів.

Бен Аффлек / Фото olybetblog.com

Ті, хто зустрічався з Беном за покерним столом, стверджують, що у нього дуже агресивний стиль гри. Щоправда, з часом Аффлек навчився стримувати постійний порив до блефу, але приховувати свої емоції вдається не завжди. В інтерв'ю Кріс Манімейкер розповів, що Бену справді важко контролювати міміку в офлайні, тому його сильну руку завжди можна прочитати.

Близьким другом Бена Аффлека та ще одним поціновувачем покеру є Метт Деймон. Зрозуміло, що для багатьох цей актор асоціюється насамперед із фільмом про покер "Шулери". Але мало хто знає, що в процесі підготовки до зйомок Деймон витратив 25 000 доларів, щоб навчитися поводитися за покерним столом, як справжній професіонал.

Метт Деймон / Фото filmdaily.co

Як і Бен Аффлек, Метт Деймон не вміє "включати" покерфейс у потрібний момент. Одна з найбільш відомих таких роздач сталася на WSOP Main Event. З рукою T-6 він отримав фул-хаус з флопу, що відразу викликало посмішку у недосвідченого гравця. Такі зірки покеру, як Ерік Сайдел, легко прочитали опонента.

Джордж Клуні відкрив для себе захоплення азартними іграми на зйомках легендарного фільму "11 друзів Оушена". Американський актор з'являвся у багатьох турнірах з покеру, заявивши, що це не просто гра, а особливий вид спорту. Крім цього, Джордж Клуні інвестував понад 7 000 000 доларів у будівництво казино Las Ramblas.

Головним гумористом серед покеристів-акторів є Кевін Харт. Це популярний американський стендап-комік та кіноактор, який набув популярності завдяки комедійним ролям у таких фільмах, як "Дуже страшне кіно", "Джуманджі" та "Форсаж".

Кевін Харт / Фото planpokera.com

Кевін дуже сміливий та цілеспрямований гравець. У 2017 році він змагався у турнірі суперхайролерів на Багамах, де бай-ін складав 100 000 доларів. Зробивши 2 входи, потрапити у призи йому так і не вдалося. Харт заробляє не перемогами, а співпрацею з румами. У його послужному списку співпраця з найпопулярнішими румами світу.

Також Кевін Харт прославився тим, що у 2018 році на офлайн-події у Монте-Карло заблефував самого Даніеля Негреану, після чого актор перевернув свої карти та показав їх зірковому опоненту.

Найтитулованіша покеристка у списку голлівудських зірок – це Дженніфер Тіллі. За роль у фільмі "Кулі над Бродвеєм" вона була номінована на Оскар, також грала у таких кінострічках як "Чаккі", "Зв'язок", "Країна припливів" і "Втеча".

Дженніфер Тіллі / Фото reestylepoker.com

Виразна зовнішність та стосунки з відомим гравцем Філом Лааком швидко зробили її відомою особистістю у світі покеру. У 2000-х Дженніфер часто з'являлася за столами High Stakes Poker та Poker After Dark. А у живих турнірах вона виграла понад 1 000 000 доларів за кар'єру.

Головні перемоги американської актриси відбулися у 2005 році. Тоді Дженніфер Тіллі перемогла на WPT, а за місяць виграла золотий браслет WSOP.