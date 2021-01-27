Один з найкращих гравців Бундесліги тріумфально "зрадив" футбол

Колишній гравець збірної Німеччини, а зараз лідер клубу "Юніон Берлін" Макс Крузе успішно дебютував в покері.

Талановитий спортсмен — талановитий у всьому. Макс буквально затягнув Німеччину на друге місце Чемпіонату світу з покеру для новачків.

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У ньому взяло участь десять команд по чотири учасники в кожній. Очки присуджували залежно від позиції, на якій фінішував гравець. У підсумку переможцем стала команда Уельсу.

А на друге місце вийшла команда Німеччини. Цікаво, що перемогу їй приніс футболіст, лідер клубу "Уніон Берлін" Макс Крузе. Саме він став лідером бундестіму.

Відзначимо, 32-річний форвард має в своєму послужному списку матчі і за футбольну збірну Німеччини: 4 голи у 14 поєдинках. Цього сезону Крузе є одним із найкращих футболістів Бундесліги (6 голів та 5 результативних передач). Завдяки цьому його клуб впевнено почувається на восьмій сходинці турнірної таблиці.