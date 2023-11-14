Обізвав шматком лайна: покеристи-мільйонери почубились через терористів

В соцмережах набуває розмаху скандал, пов’язаний з подіями на Близькому Сході, – конфліктом Ізраїлю та ХАМАС. Головні дійові особи словесної перепалки – Джастін Бономо і Даг Полк.

Днями Джастін Бономо, другий із найбільш успішних турнірних гравців в історії (майже 63 млн доларів призових), опублікував твіт, в якому нібито підтримав злочинні дії ХАМАС 7 жовтня. Хто забув, цього дня терористи вторглись на територію Ізраїлю, вбили близько 1400 мирних мешканців і взяли 240 заручників.

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До сьогодні я не чув жодної пропозиції щодо того, як ХАМАС мав діяти натомість, – йдеться у твіті Бономо.

Здавалося б, позиція цілком зрозуміла – покерист НЕ ЗАСУДЖУЄ убивство мирних ізраїльтян. Власне саме такі висновки зробив колега Бономо із покерного цеху Даг Полк.

Абсолютно неймовірно, що серед нас, гравців хайролерів, є персонаж, який констатує, що вбивство 1400 людей було мабуть єдиним виходом. І фіналізує – під час цих подій "відбулось лише одне зґвалтування"... Огидно, – написав Полк у своєму Твіттері.

Джастін Бономо, звісно, із відповіддю не забарився і дав, як то кажуть, тексту.

Іди до біса, ти невіглас, наклепницький шматок лайна. Я багато разів засуджував ХАМАС (скріншоти наведені нижче). Я не сказав, що те, що вони зробили 7 жовтня, було правильним. Натомість, я спрямовую свою критику в бік Ізраїлю. Вони навмисно створили умови, які НЕМИНУЧЕ призвели б до насильства. Протягом 75 років вони незаконно підкоряли і гнобили мільйони людей через релігійну та етнічну приналежність. За ними тягнеться довгий список військових злочинів, – йдеться у повідомленні Бономо.

Твіт покериста містить ще кілька пунктів, де він наводить приклади злочинних дій Ізраїлю у Секторі Гази, де проживають 2,2 мільйони палестинців. Словом, Бономо, відсилаючись до свого "скандального" посту, НЕ СХВАЛЮЄ звірства терористів, а веде до того, що це влада Ізраїлю ПРИЗВЕЛА до ескалації конфлікту, що вилилось у трагічні події 7 жовтня.

Чи були у ХАМАС мирні варіанти? Очевидно, так. В такому разі, чи гарантував би такий мирний сценарій захист основних прав людини по відношенню до мільйонів незаконно пригноблених палестинців? Абсолютні, ні, – резюмував Джастін Бономо.



Операція ЦАХАЛ в Секторі Гази / Фото Reuters

Зрештою, поки покеристи воюють язиками, чи то пак пальцями на клавіатурі, у Секторі Гази триває цілком реальна війна, в якій гинуть люди. Армія Ізраїлю ЦАХАЛ проводить наземну операцію із зачистки терористів ХАМАС. Утім, не обійдеться і без мирних жертв серед палестинців та заручників, яких терористи полонили 7 жовтня.