Новий рекорд України на PokerMatch!

У найпотужнішому онлайн-турнірі в історії країни роздали понад 10 мільйонів гривень!

У неділю рано-вранці завершився найкрупніший турнір в історії PokerMatch та всієї України — "Mega KO з босом казино"! Учасники розділили між собою призові та подарунки на загальну суму понад 10 мільйонів гривень.

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Кожен із майже півтори тисячі учасників цієї історичної події отримав свій шматочок від призового пирога.

Призовий фонд турніру перебив гарантію та в підсумку склав 6,732,000 гривень, а ще більше ніж 4 мільйони гривень було роздано у вигляді фріспінів, турнірних квитків та інших солодких "плюшок". Неймовірно!

Боротьба в турнірі тривала понад 10 годин, в призову зону потрапили 200 спортсменів, а найкращим став покерист із символічним ніком 1st, який грає на PokerMatch трохи більше року. Він заробив 598,400 гривень призових та зробив 20 нокаутів на загальну суму 50,000 гривень.

До речі, не забули організатори також про баббл-боя. Гравець vlad17, який фінішував на образливому 201-му місці, отримав у якості компенсації 25,000 гривень!

Усі подарункові фріспіни за участь у турнірі вже надіслані гравцям. Нагадуємо, що активувати їх можна в персональному кабінеті на сайті PokerMatch Casino.

Уже 6 березня на вас очікує друга серія "Mega KO з босом казино", нові рекорди, подарунки та найяскравіші емоції! Реєстрацію на турнір вже відкрито. Можливо, наступним чемпіоном станете саме ви.