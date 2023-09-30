Саманту Абернаті по праву називають однією з найкрасивіших представниць жіночої статі за покерним столом. У соціальних мережах вона очікувано користується великою популярністю. Зокрема в інстаграмі у неї понад 100 000 підписників.

Цікаво Черговий титул у колекцію: покерист Роман Романовський записав на свій рахунок 150 000 доларів

Саманта поділилася миловидними фото на Мальдівах, де вона у весільній сукні разом із відомим іспанським покер-про Лаутаро Геррою. Щаслива пара офіційно тепер родина.

Саманта Абернаті та Лаутаро Герра / Фото з інстаграму дівчини

Саманта мріяла працювати дизайнером і фотографом. Закінчивши Школу мистецтв, у 2014 році вона влаштувалася веб-дизайнером та розробником програмного забезпечення. Водночас дівчина несподівано відкрила для себе покер. Саманта швидко довела, що вислів "краса – велика сила" має стосунок і до інтелектуальної гри. У 2016 році у Головній події престижної серії Aussie Millions вона фінішувала третьою, вигравши 437 000 доларів.

Саманта Абернаті / Фото з її інстаграму

І, мабуть, логічно, що свого майбутнього чоловіка Саманта зустріла саме за покерним столом. Її обранцем став успішний хайролер Лаутаро Герра. На його рахунку понад 1 500 000 доларів призових у живих турнірах. Цікаво, що кілька тижнів тому Герра перебував ще у Розвадові, де заробив на весілля додатково кілька десятків тисяч доларів.