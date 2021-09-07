Нокаутував на 200 000 доларів: Бруно Волкман оформив яскраву перемогу на серії WCOOP

Бразильський регуляр оновив список трофеїв на чемпіонатах світу з онлайн-покеру. Бруно "great dant" Волкман утретє в кар'єрі виграв престижний турнір WCOOP.

Ось чому турніри з прогресивними нокаутами так цінуються в покері. За перемогу в хайролерському турнірі бразильський професіонал отримав 331 000 тисячу доларів, 211 000 з яких – нокаутами. Неймовірний результат!

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Фінальний стіл Бруно Волкман починав зі стеком нижче середнього. Допомогло вдале "сусідство". По ліву руку від бразильця сидів відомий любитель з Великобританії Талаль "raidalot" Шакерчі. Іноді він занадто творчо розігрує свою руку, як, наприклад, блеф на весь стек із різномастевими 7-2. Але тоді блеф завершився успішно.

Маючи такого опонента в позиції, Волкман дочекався тузів та проплати з дев'ятками від Шакерчі. Справжній підйом для бразильця почався у 4-макс грі. Він зняв нокаут за відомого регуляра Арсенія "hello totti" Малінова, спіймавши сет вісьмірок. Далі переїхав із J10 – AQ Сема "Str8 $$$ Homey" Грінвуда, а в хедз-апі не залишив шансів Крістіану "WATnlos" Рудольфу. Таким чином, зігравши в турнірі з бай-іном 10 300 доларів, Бруно примножив суму призових більше ніж у 30 разів.