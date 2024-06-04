"Нарешті я можу відчути полегшення та радість": американець 20 років йшов до браслета WSOP

Американський покерист Нік Гуагенті – справжній довгожитель Світової серії покеру (WSOP). Втім, за два десятиліття мандрівок до Лас-Вегаса йому ніяк не вдавалося вибороти омріяний браслет.

У 2024-му це нарешті змінилося. Вже у 9-й події цьогорічного WSOP Ніку таки вдалося здійснити свою мрію. Змагання із Лімітного Холдему з бай-іном 1 500 доларів зібрали 434 входи, що дозволило сформувати призовий фонд у майже 600 тисяч баксів.

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Американець виграв омріяний браслет WSOP

Після трьох днів боротьби останнім, хто залишився за фінальним столом був саме Гуагенті. У хедз-апі Нік впорався з іншим американцем Джозефом Бродським. Попри те, що майбутній чемпіон починав вирішальну дуель з відчутною перевагою, хедз-ап видався напруженим, та все ж Нік взяв своє. Крім омріяного браслета, йому дісталося понад 120 тисяч доларів призових.

Я тут лише для того, щоб вигравати браслети. Браслет вислизав з моїх рук постійно протягом 20 років, нарешті я можу відчути полегшення та радість!

– сказав Нік після перемоги.

Цікаво, що насправді це другий браслет WSOP для Гуагенті. Однак перший він здобув в онлайн-форматі. Вочевидь, для нього це все ж – не те саме.

Додамо, що свої перші призові на WSOP Нік Гуагенті здобув ще у 2006 році – 7 578 за 73-тє місце у змаганнях із Безлімітного Холдему. Цьогоріч американець планує зіграти у Лас-Вегасі понад 50 турнірів.

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