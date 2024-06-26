Неймар і компанія влаштували шалені покерні розбірки за сотні тисяч доларів – скандальне відео
Джерело:Hustler Casino Live
Футболіст Неймар став головною зіркою покерного шоу Hustler Casino Live. За столом бразилець змагався зі знаменитостями зі світу спорту та інших сфер.
Суперниками Неймара були одразу два ексчемпіони світу з боксу, Раян Гарсія та Кріс Юбенкс-молодший, зірка НБА Джиммі Батлер, найпопулярніший стрімер у світі, кіберспортсмен Ninja, одіозні гульвіси Ден Білзерян і Ален Кітінг та інші. Грали у Безлімітний Холдем з блайндами 50/100 доларів. Від такого складу учасників фани очікували яскравого видовища і гравці не розчарували.
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Ми вже розповідали про роздачу, де Неймар і Кітінг вісім разів крутили рівер і футболіст обібрав опонента ледь не до нитки. Втім, не в кожному розіграші бразильцю так щастило. Банк у понад 170 тисяч доларів поїхав до Джиммі Батлера у роздачі, де Неймар упіймав тріпс четвірок і флеш-дро, проте, у зірки Маямі Хіт виявився готовий фул-хаус.
Батлер виграє банк у Неймара: дивіться відео
Навіть у такій компанії виділитися одіозною поведінкою зумів боксер Раян Гарсія, який не так давно сенсаційно переміг кривдника Василя Ломаченка Девіна Хейні. Згодом, щоправда, Гарсія здав позитивний тест на допінг, а ще у соцмережах зізнався у любові до наркотиків та алкоголю. Реакція ж Раяна на вдалий блеф проти Алана Кітінга – це щось із розряду, краще один раз побачити…
Шалений блеф Раяна Гарсії: дивіться відео
Зрештою після кількох годин несамовитого екшену головним переможцем став Неймар, розбагатівши на 306 тисяч доларів. Сума хоч і вражаюча, але це навіть трохи менше ніж бразилець отримує у день(!) за своїм контрактом із Аль-Хілялем. 123 тисячі доларів за столом виграв також Джиммі Батлер.
Гендерний скандал у покері
Відомий покерист і тренер Бенджамін Ролле заявив, що жінки грають у покер гірше ніж чоловіки. Не погодився з колегою легендарний Філ Хельмут. Він запропонував перевірити цю теорію на практиці, організувавши турнір, де буде по 50% чоловіків та жінок.