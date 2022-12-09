Після завершення кар'єри гратиму професійно у покер, – Неймар

Гравець збірної Бразилії переконаний, що після футболу зможе присвятити покеру більше часу. Неймар планує подорожувати світом та виступати на престижних міжнародних турнірах.

Нападник збірної Бразилії відкрив для себе покер ще під час Чемпіонату світу з футболу 2014 року, коли вчився грати, змагаючись з іншими зірковими любителями. З часом любов Неймара до покеру тільки міцнішала.

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Татуювання Неймара / Фото PokerNews

У вільний від тренувань та матчів час він підіймав свій рівень гри у покері. Бразилець відвідував міжнародні серії, проводив дорогі кеш-ігри. За останній рік футболісту вдавалося навіть конкурувати зі справжніми професіоналами в онлайн-баталіях.

Це те, що я люблю робити найбільше. Я почуваюся дуже комфортно у покері. Думаю, що після футболу зможу брати участь у тих подіях, куди не вдавалося поїхати через насичений графік, – заявив Неймар.

Пристрасть бразильського форварда до покеру поширилася на його особисте життя. Неймар обрав кумедні імена для своїх домашніх улюбленців. Одну з його собак звати Покер, інша має прізвисько Флеш.

Сьогодні Неймара та його збірну чекає надважливий матч на Чемпіонаті світу. У чвертьфіналі бразильці зустрінуть з хорватами.