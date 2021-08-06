Неймар досягає успіху у новому виді спорту

Доки футбольний сезон у провідних чемпіонатах ще не відновився, одна з головних зірок планети Неймар продовжує прокачувати свій скіл у іншій улюбленій грі – покері.

Бразилець вже не раз зізнався у любові до цієї інтелектуальної гри і навіть заявляв про бажання стати професійним покеристом після завершення футбольної кар’єри. Та навіть зараз Неймар регулярно знаходить час пограти у покер і навіть хвалиться, нехай скромними, та все ж успіхами.

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У минулому місяці бразилець став плюсовим гравцем на серйозному ліміті NL5К. Він завершив липень із плюсом у 3 тисячі доларів. Щоправда, йдеться про зовсім коротку дистанцію у 193 руки. Тож аж надто хвалити футболіста не варто. Тим більше, що він наштовхнувся на критику гравців за те, що грав із неповним стеком. Зокрема, в одній із роздач він обіграв К-К суперника із 32 великими блайндами, а в іншій – виграв з А-J проти 10-7 зі стеком 48 вб. І це при тому, що банкрол Неймара цілком можна назвати безлімітним.