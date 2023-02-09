Нестримний Айзек Хекстон: за перший місяць 2023 року покерист заробив понад 3 500 000 доларів

Відомий покер-про Айзек Хекстон зібрався виграти усі гроші світу. Взявши участь у двох великих серіях у січні, американець виграв в офлайні більше, ніж за весь попередній рік.

На Багамських островах завершився фестиваль PCA. Популярний курорт об'єднав тисячі ентузіастів покеру – від любителів до професіоналів. Одним із найрезультативніших гравців серії став Айзек Хекстон.

Цікаво Красуня зі світу шахів Александра Ботез виграла покерний турнір на Багамах

Американець виграв перший турнір серії з бай-іном 100 000 доларів, додавши до свого банкролу 1 082 230 доларів. Наступний виграш Хекстон отримав у події за 25 000 доларів. Діставшись фінального столу, Айзек фінішував третім із призом 491 550 доларів.

Настирливий покерист на досягнутому не зупинився. Хекстон продовжив тріумфальний виступ, вигравши завершальний турнір серії з бай-іном 100 000 доларів. Разом із трофеєм він присвоїв ще 1 555 360 доларів.

Перед поїздкою на Багами американець також встиг виграти івент серії PokerGO з бай-іном 50 000 доларів, тому загальні призові Хекстона за перший місяць 2023 року складають понад 3 500 000 доларів.

Кар'єра 37-річного американця розпочалася у студентські роки, коли за кілька місяців він заробив понад 100 000 доларів у кеш-іграх. Тепер Хекстон успішно збирає трофеї найбільших хайролерських івентів та переконливо виступає в онлайні.