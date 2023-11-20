Канадський регуляр, блогер і один з найбільш впізнаваних покеристів в історії Даніель Негреану у грудні відправиться на Багами. Вирушає на курорт насамперед працювати.

До теми Ало, кохана, гроші закінчуються: Даніель Негреану знову епічно вилетів на баблі



Atlantis Paradise Island / Фото bahamasairtours

З 3 по 14 грудня на Atlantis Paradise Island Негреану та інші зірки змагатимуться в рамках першої в історії зимової серії WSOP. Канадець планує відкатати більшість із 15 турнірів та ще й насолодитись відпочинком в компанії своєї дружини Аманди. Адже організатори подбали про зручний розклад.

Я сподіваюся, що це буде моя найвеселіша поїздка на Багами. Очікую на якісний відпочинок із дружиною та сім’єю. Оскільки в розкладі є місця, де я можу взяти вихідний, це ідеально. Зможу розслабитися, випити мохіто чи одразу дванадцять і пошукати проблеми на свою голову, – поділився очікуваннями Даніель Негреану.



Даніель Негреану із дружиною Амандою / Фото Facebook Аманди Лезерман

Відомий хайролер, звісно ж, не омине своєю увагою найдорожчий турнір за 103 000 доларів із гарантією 5 000 000. Ну і однозначно візьме участь у Головній події за 5 300 баксів, де на кону буде 15 000 000.



Даніель Негреану / Фото King’s