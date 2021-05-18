Найвідоміший покерист сучасності відсвяткував другу річницю шлюбу

Зірковий канадський хайролер Даніель Негреану відзначив річницю власного весілля. Схоже, сімейне життя покериста значно вдаліше, ніж останні професійні успіхи.

Нагадаємо, цього року канадець програв хедз-ап матчі Дагові Полку та Філу Хельмуту. В сумі Негреану втратив майже півтора мільйони доларів.

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Попри не вельми вдалу смугу в кар’єрі, Даніель зберігає хороший настрій, адже в особистому житті зіркового хайролера все гаразд. Два роки тому він побрався з покерною журналісткою Амандою Лезерман.

Відсвяткувавши паперову річницю, канадець написав теплі слова своїй дружині:

Я одружився з жінкою своєї мрії! Час пролетів дуже швидко. Я готовий заради неї на все. Можу покластися на неї у всьому. Страшенно кохаю! До кінця життя!

Така приємна подія, ймовірно, надихне Даніеля на те, щоб таки взяти реванш у Філа Хельмута в третій серії їхнього протистояння в рамках шоу High Stakes Duel.