Зйомки фільму розпочалися у 2021 році у Сіднеї, хоча спочатку режисер Гері Фледер планував організувати весь процес у Майамі. Проте через жорсткі антиковидні обмеження в Австралії, він не зміг прилетіти до країни. Кандидатуру Рассела Кроу було успішно схвалено не лише на головну роль, а й на місце режисера.

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"Poker Face" – це другий фільм Рассела Кроу. Його режисерський дебют стався у 2014 році у фільмі "Шукач води". Нова картина, де він грає Джейка Фоулі – гравця-мільярдера, розповідає про групу друзів, які вирішили зіграти у покер на високих ставках. Несподівано до особняка, де розгортаються події, проникає вбивця. Вони розуміють, що справа тут не лише в грошах.

Про фільм відомо не так багато, але список акторів вражає. Разом із Расселом Кроу знялися актор "Голодних ігор" Ліам Хемсворт та американський репер RZA з Wu-Tang Clan. Ельза Патакі з "Форсажу" також є частиною акторського складу.

Актори фільму "Poker Face" / Фото railme.com

Фільм з'явиться на екранах уже в листопаді. Прем'єра "Poker Face" запланована на 16 листопада, а за тиждень картина буде доступна на стрімінгових платформах.