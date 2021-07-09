Найкращий рік в кар’єрі: боснійський покерист заробив уже 2,5 мільйони доларів

Алі Імсіровіч продовжує підтверджувати статус зірки. 26-річний хлопець виграв уже сьомий живий турнір в 2021 році.

Боснієць став чемпіоном другого змагання PokerGo Cup. Бай-ін коштував 10 тисяч доларів, усього назбиралося 61 входи.

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У вирішальному хедз-апі Імсіровіч розібрався з іншим статусним покеристом Джейсоном Куном. Американець заробив 122 тисячі баксів і, відповідно, 122 очки до загального рейтингу Кубка. Алі став багатшим на 183 тисячі "зелених" (183 очки рейтингу).

Боснієць вкотре підтвердив статус головного претендента на звання Найкращого покериста року. За 2021-й Імсіровіч уже виграв близько 2,5 мільйонів доларів. Це найкращий показник серед усіх гравців.

Також він лідирує за кількістю чемпіонств у живих турнірах (сім) та кількістю фінальних столів (шістнадцять).

Нагадаємо, перший турнір PokerGo Cup виграв Алекс Фоксен.